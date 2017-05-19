19 тысяч саженцев сосны высадили тагильчане в ходе акции «Всероссийский день посадки леса»
19.05.2017 | Новости | 1 комментарий|
16 мая ГКУ СО «Нижнетагильское лесничество» провело в Нижнем Тагиле акцию «Всероссийский день посадки леса».
Как сообщили в отделе по экологии и природопользованию Администрации города, в мероприятии приняли участие 49 человек — сотрудники лесничества, Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, МУ «Служба экологической безопасности», ГБУ «Уральская авиабаза», представители АО «НПК «Уралвагонзавод» и добровольцы.
19 200 молодых сосенок были высажены на площади 6 гектаров в направлении села Балакино, где в 2010 году бушевал сильный лесной пожар.
Нижнетагильское лесничество напоминает, что подобные акции проводятся ежегодно, и посадить деревья может любой желающий.
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