В Висимском заповеднике появились первые грибы
Сотрудники научного отдела Висимского биосферного заповедника обнаружили первые в этом году грибы – строчки.
— Прямо на лесной тропе выросли первые весенние грибы — строчки. Их извилистые шляпки будто сделаны из резины или силикона. Строчки относят к несъедобным и даже ядовитым грибам. А вот сморчки с коническими ячеистыми шляпками считаются деликатесом, — рассказывает старший научный сотрудник Висимского заповедника Наталья Вадимовна Беляева.
В СССР строчок допускался ГОСТом в заготовку и считался условно-съедобным грибом. В то время причиной отравления строчками считали гельвелловую кислоту. Именно поэтому и возникла рекомендация предварительно отваривать гриб в течение 10 — 15 минут, а потом сливать воду. К сожалению, такая предварительная подготовка строчков не всегда спасала людей от страшных отравлений. Нередко они заканчивались трагически. В процессе изучения строчков выяснилось, что в них нет гельвелловой кислоты, а есть иной токсин — гиромитрин. Именно его действие вызывает отравление, схожее с отравлением ядом бледной поганки.
Висимский заповедник призывает не употреблять в пищу строчки, это может быть опасно!
NTGS.RU
какой-то страшный грибок ))