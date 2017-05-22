Дело Соколовского возвращают в суд
Защита «ловца покемонов» оспорила приговор с условным сроком.
Верх-Исетский районный суд получил апелляционную жалобу от защитников видеоблогера Руслана Соколовского. Как сообщает 22 мая корреспондент «АиФ-Урал», адвокаты решили оспорить обвинительный приговор, по которому Соколовский получил 3,5 года условного лишения свободы. В свердловской облпрокуратуре ситуацию пока не комментируют, и не сообщают, будет ли приговор обжалован со стороны гособвинения.
Уголовное дело появилось после публикации Соколовским 11 августа 2016 года на YouTube ролика «ЛОВИМ ПОКЕМОНОВ В ЦЕРКВИ [POKEMON GO ПРАНК]». Впоследствии следователи изучили канал блогера, и сочли, что в ряде роликов высказывания образуют состав преступления по ст. 148 («Оскорбление чувств верующих») и ст. 282 («Экстремизм») УК РФ. Позже добавилось обвинение по ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») из-за найденной при обысках шпионской ручки.
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шо, опять? О_о
отстаньте уже от человека