Теперь зарегистрироваться и подтвердить личность на госуслугах можно в банке
Теперь зарегистрироваться и подтвердить личность на портале госуслуг можно в некоторых банках. Для этого нужно обратиться в офис кредитного учреждения с паспортом и страховым свидетельством. При этом предварительно регистрироваться на портале госуслуг необязательно.
Раньше, для того, чтобы подтвердить личность, было необходимо дождаться письма по почте, посетить центр обслуживания или воспользоваться электронной подписью. Теперь к этим способам добавились банки. Это особенно удобно для тех, кто живет в непосредственной близости от них.
Пользователи госуслуг оплачивают штрафы ГИБДД, подают заявления на загранпаспорт, записывают ребенка в детский сад, получают выписку с пенсионного счета и меняют адрес регистрации через интернет. Чтобы защитить интересы граждан, пользователей просят подтвердить личность. Так становится понятно, что действительно вы хотите сменить адрес регистрации или оформить новый загранпаспорт.
Есть три уровня доступа к госуслугам через портал. Для каждого нужна личная информация:
Портал госуслуг помогает гражданам общаться с государством, получать помощь и решать повседневные проблемы. С каждым годом он становится удобнее: упрощается регистрация, повышаеся надежность и расширяеся спектр услуг. В 2015 году в пробном режиме открылась новая версия портала: beta.gosuslugi.ru. Регистрация через банки — еще один шаг на пути упрощения регистрации. Госуслуги проще, чем кажутся.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»