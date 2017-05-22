Статистика свердловского Роспотребнадзора: секс, наркотики, ВИЧ
Опубликованы свежие данные по эпидемии в регионе. Подсчитано количество новых зараженных уральцев.
Свердловское управление Роспотребнадзора опубликовало статистические данные о заболеваемости СПИДом на территории региона. В соответствии с показателями санврачей в Свердловской области официально более 2% зараженных, что означает наличие эпидемии.
По состоянию на 1 мая 2017 года в Свердловской области зарегистрировано 89206 (из 4 329 341 жителей; 1% — 43 293 человека) случая ВИЧ-инфекции. В 2017 году вновь выявлено 2442 случая ВИЧ-инфекции. Риску подвержены все социальные и возрастные группы населения: 72,6% ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2017 году, это люди в возрасте 18-39 лет. При этом половой путь передачи составил 50,6%, наркотический – 45,3%. Среди женщин половой путь передачи составил 73%, среди мужчин преобладает наркотический путь передачи (59,9%). Интересно, что медики научились избегать заражения ребенка от ВИЧ-инфицированной матери. За весь период наблюдения за эпидемиологической ситуацией из 16645 родившихся от таких матерей детей вирус в «наследство» получили лишь 978.
Лантентная зараженность превышает официальные показатели – специалисты рекомендуют умножать их вдвое или втрое. На всю Россию Екатеринбург прогремел в 2016 году, когда общественность и СМИ заинтересовались опубликованной Горздравом статистикой зараженности.
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