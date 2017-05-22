Полиция Нижнего Тагила устанавливает потерпевших от мошеннических действий псевдостроителя
Полиция Нижнего Тагила разыскивает потерпевших от мошеннических действий 34-летнего местного жителя, который на протяжении нескольких лет путем обмана похищал денежные средства или имущество жителей города.
По заявлению индивидуального предпринимателя о совершенном в отношении него мошенничестве, связанном с хищением оборудования для производства шлакоблоков, оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия.
коррупции полиции Нижнего Тагила проведена проверка. Установлено, что подозреваемый приобрел оборудование с отсрочкой платежа. Не дождавшись оплаты в оговоренный срок, продавец обратился в суд с исковым заявлением. Однако даже после решения суда должник, имея на руках исполнительный лист, не торопился с возвратом оборудования.
Полицейские выявили дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, в результате которых пострадало четыре человека. В отношении данного гражданина возбуждены три уголовных дела по фактам мошенничества и одно – по факту кражи.
Следствием установлено, что злоумышленник входил в доверие к предпринимателям и гражданам, действуя от имени юридических лиц, к которым на самом деле не имел никакого отношения, заключал договоры на строительство домов, изготовление шлакоблоков, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства.
Заказчики и партнеры, не дождавшись исполнения договорных обязательств, обращались в суд, но взыскать задолженности у них не получилось – ответчик уклонялся от исполнения судебных решений, а затем скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками нижнетагильской полиции он был задержан в Калининграде, куда выехал с семьей на постоянное жительство.
В настоящее время злоумышленник, находящийся под домашним арестом, дал признательные показания по всем выявленным преступлениям и согласился возместить всем пострадавшим от его противоправных действий гражданам материальный ущерб, который, по данным следствия, уже составляет более двух миллионов рублей.
Сыщики располагают информацией о значительном количестве граждан, ставших жертвой мошенничества со стороны подозреваемого. Сотрудники полиции предлагают лицам, считающим себя потерпевшими от действий данного гражданина, обратиться с заявлением в полицию по телефонам (3435) 47-71-45, 97-71-47 или по линии 02.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»