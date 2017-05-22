ЕВРАЗ выступил официальным партнером престижного международного турнира по дзюдо
С 19 по 21 мая в Екатеринбурге впервые проходил этап «Большого шлема», одного из самых престижных в мире турниров по дзюдо. Официальным партнером соревнований выступила компания ЕВРАЗ.
«Большой шлем», одно из ключевых соревнований в календаре международной федерации дзюдо (IJF), традиционно собирает лучших спортсменов мира из России, Японии, Франции, Азербайджана, Германии, Бразилии и других стран.
– Уверен, для всех уральских поклонников спорта приезд «Большого шлема» в Екатеринбург – значимое событие. Мы рады поддержать такой серьезный международный турнир по дзюдо. ЕВРАЗ ежегодно вкладывает порядка 150 млн рублей в развитие спортивных инициатив в Свердловской области, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов, – Если после турнира вырастет интерес к дзюдо, если наши дети активнее начнут выбирать здоровый образ жизни, значит, мы достигли поставленной цели.
– Свердловская область неоднократно становилась местом проведения международных соревнований по различным видам спорта, — отметил И. О. губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. – Мы приняли самое престижное соревнование в мире дзюдо – «Большой шлем». Была проделана большая подготовительная работа к проведению турнира. Хочу сказать спасибо всем ответственным службам и ведомствам, и в первую очередь спонсорам спортивного события, в том числе ЕВРАЗу. Главная цель всех спортивных мероприятий – приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Дзюдо и дальше будет развиваться в Свердловской области, на днях было одобрено строительство Дворца дзюдо в Екатеринбурге.
ЕВРАЗ активно способствует развитию и популяризации спорта и здорового образа жизни в Свердловской области. Более десяти лет компания оказывает поддержку детской спортивной школе самбо и дзюдо Качканара, является генеральным спонсором женской волейбольной команды «Уралочка-НТМК», качканарского футбольного клуба «Горняк-ЕВРАЗ». Уже традицией стало проведение городских спортивных праздников и забегов «Дай пять!».
Турнир «Большой шлем» состоит из пяти этапов. Два этапа прошли в феврале и марте в Париже (Франция) и Баку (Азербайджан). Екатеринбург примет третий этап. Далее турнир отправится в Абу-Даби и Токио, где этапы пройдут в октябре и декабре.
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