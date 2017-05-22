Названы страны с самым большим числом страдающих ожирением людей
Наибольшее число людей с диагнозом «ожирение» зафиксировано в США — 38,2% американцев старше 15 лет страдают от избытка веса, а в 2030 году этот показатель может превысить 45%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития.
На втором месте по числу людей с диагнозом «ожирение» оказалась Мексика — там это заболевание зафиксировано у 32,4% людей, а прогнозируемый показатель на 2030 год достигает 39%.
На третьем месте рейтинга — Новая Зеландия с 30,7% имеющих признаки ожирения, говорится в исследовании.
Меньше всего людей с нездоровыми весовыми показателями оказалось в Японии — 3,7% жителей.
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