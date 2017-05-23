Семейный вечер под красным знаменем в музее Уралвагонзавода
Уралвагонзавод собрал сотни гостей и жителей Нижнего Тагила на семейный вечер в музее. Квест и презентация детской книги «Приключение маленького танка», открытие выставки «Эпоха под красным знаменем» и рассказы о пионерском движении, игры и рисунки на асфальте, а главное возможность познакомиться с бронетанковой техникой Уралвагонзавода — не оставили равнодушным никого.
Главным событием вечера стала презентация книги «Приключение маленького танка» с участием писателя Светланой Лавровой, которая также создала книгу для школьников «Легенды Уралвагонзавода». Автором издательского проекта для детей стал исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.
Светлана Лаврова – врач, кандидат медицинских наук и детский писатель одновременно рассказала: «Книга «Приключение маленького танка» родилась сама. Мне хотелось, чтобы маленькие жители Нижнего Тагила тоже гордились заводом, на котором работают их родители. Вызывая с помощью произведения гордость за город, в котором живут люди, я делаю их более счастливыми».
Счастливыми обладателями уникальных книг с автографом автора стали участники квеста. Дети, их родители, бабушки и дедушки с азартом искали ответы на вопросы викторины среди экспонатов исторического музея предприятия. «Приключения маленького танка» теперь могут прочитать и воспитанники детского дома ГКУ «СРЦН №5 г. Нижний Тагил», для которых Светлана Лаврова вместе с представителем Уралвагонзавода также провела презентацию издания и подарила несколько экземпляров в библиотеку учреждения.
«Мы — уралвагонзаводцы» — такой была тема детских рисунков на асфальте. 94 ребенка на площади перед Центральной проходной предприятии рисовали танки и вагоны, своих родителей на рабочем месте. Самая маленькая художница Дарья Олькова (2 года) нарисовала солнце, под которым кто-то из старших ребят дорисовал танк.
Из динамиков звучали пионерские песни, создавая особую атмосферу и подготавливая участников мероприятия к выставке «Эпоха под красным знаменем». Выставка посвящена кардинальным изменениям в стране после Октябрьской революции 1917 года и 95-летию пионерской организации. В экспозиции представлены различные музейные экспонаты: скульптуры, картины, графика, предметы атрибутики советской жизни, а также документальные и архивные материалы и многое другое. В том числе выставлен один из редких экспонатов – проект Уральского вагоностроительного завода, издание 1927 года.
Дети и взрослые посетили постоянные экспозиции Выставочного комплекса и посмотрели фильмы об Уралвагонзаводе. Все с удовольствием занимались скрапбукингом, собирали пазлы и играли в «Умную бумагу», складывая пирамидки и кубы с изображением техники Уралвагонзавода, сообщает пресс-служба УВЗ.
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