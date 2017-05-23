Полиция Нижнего Тагила будет обеспечивать порядок во время мероприятий, посвященных выпускникам
С 22 по 24 маяпройдут мероприятия,посвященные традиционному празднику «Последний звонок». В 75 образовательных учреждениях города и Горноуральского городского округа участниками мероприятий станут почти 4500 выпускников 9-х и 11-х классов и более 3500 их родителей.
В рамках подготовки к обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию окончания учебного года, в МУ МВД России «Нижнетагильское» проведен комплекс организационно-практических мероприятий.
Начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» полковником полиции Ибрагимом Абдулкадыровым утвержден план обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий. Проведены рабочие встречи с руководителями образовательных учреждений по вопросам соблюдения общественного порядка.
За каждой школой будут закреплены сотрудники из числа личного состава отделов полиции.
В соответствии с утвержденным планом до начала проведения мероприятий сотрудниками полиции будет организована проверка антитеррористической защищенности образовательных учреждений и прилегающей к ним территории.
Традиционно выпускники собираются на территории парка культуры и отдыха им. А.П. Бондина, парка культуры и отдыха металлургов и на площади Славы.
Всего в охране правопорядка примут участие более 400 сотрудников полиции, а также представители частных охранных организаций.
NTGS.RU по информации МУ МВД Росси «Нижнетагильское»
ооо страшное дело грядёт, похлеще дня ВДВ