Полиция Нижнего Тагила будет обеспечивать порядок во время мероприятий, посвященных выпускникам

| 23.05.2017 | Новости | 1 комментарий

С 22 по 24 маяпройдут мероприятия,посвященные традиционному празднику «Последний звонок». В 75 образовательных учреждениях города и Горноуральского городского округа участниками мероприятий станут почти 4500 выпускников 9-х и 11-х классов и более 3500 их родителей.

В рамках подготовки к обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию окончания учебного года, в МУ МВД России «Нижнетагильское» проведен комплекс организационно-практических мероприятий.

Начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» полковником полиции Ибрагимом Абдулкадыровым утвержден план обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий. Проведены рабочие встречи с руководителями образовательных учреждений по вопросам соблюдения общественного порядка.

За каждой школой будут закреплены сотрудники из числа личного состава отделов полиции.

В соответствии с утвержденным планом до начала проведения мероприятий сотрудниками полиции будет организована проверка антитеррористической защищенности образовательных учреждений и прилегающей к ним территории.  

Традиционно выпускники собираются на территории парка культуры и отдыха им. А.П. Бондина, парка культуры и отдыха металлургов и на площади Славы.

Всего в охране правопорядка примут участие более 400 сотрудников полиции, а также представители частных охранных организаций.

NTGS.RU по информации МУ МВД Росси «Нижнетагильское»

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  1. нафаня Ответить

    ооо страшное дело грядёт, похлеще дня ВДВ

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