50 лет – 50 книг
«50 лет – 50 книг». Так называется выставка, которая открылась в Центральной городской библиотеке накануне Дня славянской письменности и культуры.
За прошедшие полвека были изданы сотни тысяч книг. Однако популярными и востребованными стали лишь некоторые из них. В фойе Центральной библиотеки на выставке «50 лет – 50 книг» представлены издания, бывшие в свое время объектами повышенного спроса. По ним можно проследить, как менялись читательские предпочтения на протяжении последних 50 лет.
К примеру, в 70-е годы наибольшим читательским спросом пользовались произведения Анатолия Иванова, Петра Проскурина.
Среди литературных произведений 80-х годов нужно отметить повести Юрия Трифонова «Дом на набережной», Чингиза Айтматова «Плаха».
В конце 80-х – начале 90-х годов к российскому читателю пришли никогда не публиковавшиеся или труднодоступные в СССР книги Андрея Платонова, Михаила Булгакова, Владимира Набокова, Евгения Замятина, Василия Гроссмана и других выдающихся писателей. Особое место в литературном списке этого периода заняли произведения двух нобелевских лауреатов – Иосифа Бродского и Александра Солженицына.
2000-е годы. В литературу пришли молодые авторы. Они строили свои тексты в рамках новой стилистики, часто шокировавшей читателя. Среди наиболее заметных – Виктор Пелевин, Дмитрий Быков и Владимир Сорокин. В эти годы особо популярными становятся детективные романы Александры Марининой, Татьяны Устиновой, Дарьи Донцовой и других.
Выставка будет открыта до середины июня. Вход свободный.
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