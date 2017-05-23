Свердловская полиция объявляет о начале операции «Внимание, дети!»
Мероприятия, посвященные детской безопасности на дороге, пройдут в Свердловской области в преддверии летних каникул. В Свердловской области стартовала операция «Внимание — дети!».
С 22 мая по 11 июня 2017 года на территории Свердловской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в преддверии и в период летних школьных каникул.
Вблизи школ и в местах массового скопления детей будут проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых будут выявляться нарушения ПДД пешеходами и водителями, нарушающими правила перевозки детей. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, управляющим велосипедами, скутерами и мотоциклами. Мототранспортные средства под управлением несовершеннолетних будут изыматься, а родителей юных водителей будут привлекать к административной ответственности.
В образовательные организации выйдут сотрудники Госавтоинспекции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних, которые проведут разъяснительную работу не только со школьниками, но и с их родителями.
Со школьниками разных возрастных категорий педагоги вместе с сотрудниками ГИБДД проведут различные занятия по правилам дорожного движения, подвижные и досуговые мероприятия, расскажут о дорожных «ловушках», покажут мультфильмы. Для школьников старших классов будут проведены занятия-опросы, в ходе которых будет проведено тестирование на знание ПДД, разъяснена ответственность при нарушении правил, в том числе при управлении транспортными средствами. Старшеклассникам также будут продемонстрированы видеоматериалы, но адаптированные для их возрастной категории: документальные фильмы о причинах и последствиях аварий, а также о мерах безопасности на дороге.
С начала 2017 года на территории Свердловской области произошло уже 84 ДТП, в которых 6 детей погибли и 90 получили травмы различной степени тяжести.
NTGS.RU по информации Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области