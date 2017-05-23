Забег ЕВРАЗа «Дай пять!» собрал в Нижнем Тагиле около 5000 человек
В Нижнем Тагиле состоялся III корпоративный благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». В городском спортивном празднике, посвященном в этом году 25-летию ЕВРАЗа, приняли участие около пяти тысяч жителей Качканара, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и его пригородного района.
По центральным улицам города пробежали около 1000 человек, из них около 300 детей. Самыми юными участниками забега стали 6-летние дети, самым пожилым бегунам в этом году исполнится 80 лет. Каждый спортсмен получил индивидуальный стартовый набор с футболкой и специальным чипом, который автоматически фиксировал время преодоления дистанции.
Вместе с любителями бега на старт вышли волейболистки команды «Уралочка-НТМК», главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин, начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике администрации города Дмитрий Язовских, главный врач городской поликлиники № 4 Нижнего Тагила Жанна Климова, журналисты газет «Тагильский рабочий», «Качканарский рабочий», радиостанции «Радио-Мастер», информационного агентства «Между строк».
Победителем взрослого забега стал житель поселка Петрокаменское Евгений Марков, который финишировал через 16,22 минуты. Газовщик доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Петр Медведев с результатом 17,01 минуты завоевал бронзовую награду. Среди женщин лучший результат — 19,59 минуты – показала студентка уральского колледжа прикладных искусств Ксения Пензина. Второй финишировала главный специалист управления экономики производства Дивизиона «Урал» Валентина Зыкова. В детском забеге абсолютным чемпионом стала тагильчанка София Зыкова – она пробежала один километр за 3,11 минуты.
Спортсменов и гостей городского праздника приветствовали Вице-президенты ЕВРАЗа: руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов, Вице-президент по корпоративным коммуникациям Всеволод Семенцов, главный инженер ЕВРАЗ КГОКа Анатолий Ляпунов.
«Радует, что на забег «Дай пять!» приходит много семей с детьми, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов, – Мы проводим «Дай пять!», прежде всего, для популяризации здорового образа жизни. Будем обязательно развивать дальше этот проект. Здорово, что среди бегунов немало металлургов и горняков, повсюду знакомые лица, бегут и рядовые работники НТМК и КГОКа, и руководители. Это хорошо, что у нас на комбинатах такие спортивные и сплоченные коллективы».
За каждого участника, вышедшего на старт, ЕВРАЗ перечисляет средства на развитие адаптивных видов спорта для детей с диагнозом «детский церебральный паралич». На сборы от прошлых забегов в детском саду № 105 Нижнего Тагила и коррекционной школе Качканара были приобретены современные спортивные тренажеры.
Для болельщиков на площади у концертного комплекса «Современник» по традиции была организована спортивно-развлекательная зона. Все желающие могли поиграть в стритбол, комичный баскетбол, шахматы, поупражняться в гиревом спорте и воркауте, принять участие в танцевальных «батлах» и в поединках по комичному сумо, сделать памятные снимки в фотобудке. Праздничное настроение поддерживали спортивные и творческие коллективы, которые выступали на сцене. На протяжении всего праздника работала полевая кухня.
NTGS.RU
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