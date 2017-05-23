Майские шахматные будни и праздники
Мероприятия, которые проходят в шахматно-шашечном центре в мае, занимают значительное место в спортивной, да и культурной жизни нашего города.
«В шахматы играют все!» — хорошо известный девиз шахматно-шашечного центра относится и к близлежащим посёлкам и населённым пунктам из числа Горнозаводского управленческого округа. Уже в течение десяти лет юные шахматисты сельских школ собираются померяться силами за шахматной доской.
Лично-командное первенство сельских школ Горнозаводского управленческого округа прошло 14 мая. На сей раз в нём приняли участие пять команд. Победу в нём одержала команда из посёлка Баранчинский, набравшая 15 ½ очков из 21. На втором месте с 14 очками команда из посёлка Цементный Невьянского городского округа. Команда села Николо-Павловское, набравшая 11 ½ очков, на третьем месте. В личном зачёте абсолютную победу одержал Дмитирий Семиряков из Баранчинского. На втором и третьем местах юные шахматисты из Цементного Евгений Русаков и Ананьев Даниил. У них по 5 очков.
Не первый год в нашем центре проходит турнир «Проходная пешка». Цель его проведения – создание положительной мотивации к занятиям шахматами, ибо только в процессе соревнования крепчает интерес к получению шахматных знаний и оценка умений.
5 очков из 8 — таким должен быть результат выполнивших норму на присвоение звания «Юный шахматист» с получением удостоверения. Ежегодно таких турниров проводится по четыре. Заканчивается учебный год. Более сорока начинающих шахматистов собрались в мае на очередной турнир «Проходная пешка». Впервые на турнир пришли учащиеся МБОУ СОШ № 10. Завсегдатаи нашего турнира ребята, которые занимаются в ДЮЦ «Мир». На сей раз, они услышали беседу об истории шахмат в Нижнем Тагиле, которую им провела старший инструктор-методист центра Елена Владимировна Гудина. В конце рассказа она подарила ребятам из ДЮЦ «Мир» книгу «На пути к шахматным вершинам». После 8 туров были подведены итоги. На первом месте на сей раз оказался Глеб Краев с результатом 7 ½ очков. Второй результат 7 очков у Шерзода Шодикулова. На третьем месте с 6 ½ очками Александра Зыкова. А мы будем ждать юных шахматистов в новом учебном году.
В шахматно-шашечном клубе «Зарница» проходит третий этап чемпионата города по шахматам. И как почти во всех мероприятиях вагонка была первой среди районов. Ещё раз продемонстрировав значимость шахмат для жителей Дзержинского района всех социальных групп и всех возрастов.
Умение играть в шахматы – один из показателей культуры. Именно, поэтому шахматно-шашечный центр ежегодно принимает участие в мероприятиях акции «Ночь в музее». 20 мая на берегу пруда, рядом с музеем тагильского писателя А.П.Бондина, сеанс для тагильчан и гостей города дал кандидат в мастера спорта Владимир Юрьевич Путилов. Состав участников на сей раз был самым различным, немало было и тех, кто вновь сел за шахматную доску. Участники сеанса получили брелки с эмблемами музея-заповедника и нашего центра.
В воскресный день — 21 мая шахматно-шашечный центр принял участие в благотворительном забеге «Дай пять». На сей раз, кроме организации шахматного турнира у КДК «Современник», наш руководитель Михаил Сергеевич Погромский стал участником забега на 5 км, продемонстрировав спортивную волю и компетентность не только за шахматной доской.
Во вторник 23 мая в центре пройдет ещё один «невиданный доселе» турнир — суперфинал первенств ОУ ОО. С декабря 2015 года в первенствах 27 образовательных учреждений приняло участие 1135 девчонок и мальчишек.
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