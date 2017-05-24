Спортсмены из «Центра адаптивного спорта» привезли девять медалей с чемпионата и первенства России по велоспорту

| 24.05.2017 | Новости | Комментариев нет

В городе Кострома прошли чемпионат и первенство России по велоспорту–шоссе (спорт ЛИН). За победу в индивидуальной, групповой и командной гонках боролись представители из Москвы, Нижегородской, Костромской и Свердловской областей. Велосипедисты МБУ ДО ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» Нижнего Тагила выступали за команду Среднего Урала.

В общей сложности тагильчане привезли из Костромы 9 медалей, из них 4 — высшего достоинства. Алексей Лукиянов стал победителем первенства России во всех трех гонках (в индивидуальной гонке на 10 км, групповой гонке на 25 км, а также командной гонке на 25 км.).

Сергей Гуляев стал обладателем золота в командной гонке и двух серебряных медалей в других гонках. Ростислав Краснов и Байрам Соловьев завоевали серебро в командной гонке. У Ростислава Краснова, кроме этого, — бронза в групповой гонке. Тренирует ребят Антон Поспелов.

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