В этом году объемы ремонта дорог в Нижнем Тагиле сопоставимы с рекордным 2013-м
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по вопросу содержания и ремонта автомобильных дорог в 2017 году. В нем приняли участие руководители Администрации города, районных администраций, дорожных организаций и ОГИБДД, сообщает пресс-служба муниципалитета.
По информации МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», претензионная работа по гарантийным дорогам, где есть замечания по качеству, продолжается. По отправленным в конце марта претензиям, касающимся объектов Шалинского СУ, производятся уже повторные обследования и готовятся документы в арбитражный суд. Свердловскавтодор прислал график устранения замечаний на улице Индустриальной, идет согласование сроков исполнения. В отличие от иногородних дорожных организаций, Тагилдорстрой и УБТ-сервис не стали дожидаться предъявления претензий и представили графики по своим дорогам.
Участники совещания рассмотрели вопросы устранения третьими лицами дефектов, выявленных на гарантийных дорогах. Как заметил глава города, затягивание ответчиком судебного процесса не является основанием для того, чтобы дорога оставалась все это время в состоянии, не соответствующем нормативам. Устранение дефектов на объекте будет осуществляться с привлечением третьих лиц, а счета выставляться подрядчику.
В 2017 году будут выполнены первые этапы работ по двум большим комплексам автодорог: улицы Грибоедова – Победы – Космонавтов – Быкова — Максима Горького и Уральский проспект – Булата Окуджавы – Удовенко – Смелянского.
Конкурс по реконструкции Космонавтов уже завершен. При общей стоимости контракта 784 млн рублей, на его первый этап – замену дорожного покрытия, инженерных сетей и выполнение других работ на самой улице и мосту между Выей и Красным Камнем – предстоит затратить 357 миллионов.
Глава города поставил задачу ввести жесткое ограничение движения автотранспорта на территории, где будут вестись ремонты: «Необходимо согласовать схему движения и надежно перекрыть выезд на улицу Космонавтов. Даю поручение городским службам проработать мероприятия, обеспечивающие безопасность и технологию производства работ, согласовать их с ГИБДД».
Завершены конкурсные процедуры и по ремонтам участков 16 дорог. На эти цели будет затрачено 266 млн рублей. В этот дорожный сезон предстоит выполнить также ремонты тротуаров. На следующее совещание должен быть представлен перечень улиц, где они будут осуществлены.
Подводя итог, Сергей Носов подчеркнул: «Объем работ предстоит большой – он сопоставим с затратами на ремонт и строительство дорог 2013 года. А времени остается мало. В связи с этим на подрядчиков возлагается большая ответственность. Кроме того, многое будет зависеть от организации всей работы и дисциплинированности самих автолюбителей, для которых и делаются эти дороги».
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