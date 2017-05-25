Евгений Куйвашев поддержал народные проекты Нижнего Тагила, представленные Сергеем Носовым
Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Нижний Тагил поддержал реализацию социальных и инфраструктурных проектов Нижнего Тагила, имеющих особое значение для повышения качества жизни тагильчан.
Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, в рамках поездки Евгений Куйвашев осмотрел площадку микрорайона «Муринские пруды» и обсудил с главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым перспективы строительства автодорог в микрорайоне для создания комфортных условий жизни людей и придания импульса развитию других значимых инициатив.
По словам Сергея Носова, здесь уже построено более 60 тысяч квадратных метров жилья, детский сад. В перспективе – строительство школы на 1200 мест и застройка еще 250 тысяч квадратных метров жилья.
«Мы решили вопрос с сетями, что повышает устойчивость тепло- и водоснабжения. С учетом рекомендаций, которые Вы дали, мы готовы сделать больше. Одним из главных чаяний жителей построенных домов и не только их является строительство дорог. Решение этой проблемы в текущем году вполне реально. Это позволит существенно улучшить качество жизни людей не только в этом районе. Есть комплекс из проспекта и трех улиц, которые хотим сделать в этом году. На дороги уже разыграны конкурсы, определен генподрядчик, который готов приступить к работам уже 1 июня. И, если будет одобрение и поддержка, то в начале сентября будем сдавать здесь законченные объекты и докладывать о выполнении планов», – сказал глава города.
Евгений Куйвашев ознакомился с подробными планами дорожных работ, которые предусматривают возможность не только построить новые дороги, но и оставить открытым проезд для строительной техники, которая будет использоваться при создании жилья и социальных объектов.
В этот же день врио губернатора Свердловской области дал поручения, позволяющие оказать необходимую финансовую поддержку для завершения строительства парка «Народный». Отметим, что в настоящее время инициатива горожан по созданию уникального объекта культуры и отдыха в Нижнем Тагиле реализуется за счет внебюджетных источников: средства и материалы на благотворительной основе предоставляют предприятия города.
«Надо заявляться в федеральную программу на следующий год. Федеральная программа – это большие средства – 100-150 миллионов рублей. Поэтому надо обязательно заявляться. И тогда можно будет всем миром, действительно, сделать хороший парк», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
По словам Сергея Носова, часть работ планируется завершить уже к началу осени, а в сентябре здесь пойдет масштабная акция по посадке деревьев. Глава региона и члены областного кабмина также получили приглашение присоединиться к участникам акции по озеленению парка. Планируется, что площадь парка составит более 60 тысяч квадратных метров. «Народный» парк станет уникальным объектом и местом отдыха горожан и гостей Нижнего Тагила.
Кроме того, в ходе визита в муниципалитет Евгений Куйвашев посетил здание Нижнетагильского государственного цирка, где в настоящее время проводится серьезная реконструкция. После ее завершения Нижнетагильский цирк обещает стать одним из самых современных и технологически оснащенных в стране. До его открытия остается 81 день. Проект разработан таким образом, чтобы здание было, в первую очередь, удобно зрителю. Здесь при сохранении уникальных архитектурных элементов внедрены современные дизайнерские решения. Практически все в «цирке мечты, где всегда лето», как называет его директор учреждения Руслан Марчевский, создается по индивидуальным проектам, начиная от освещения и заканчивая скамейками и креслами в зрительном зале.
Также в цирке будут созданы особые условия для животных: денники, рассчитанные на самых разных зверей, сушилка и солярий, специальное напольное и настенное покрытие, повышающее безопасность и качество содержания «артистов».
Евгений Куйвашев отметил, что впечатлен увиденным и что этот цирк займет достойное место среди объектов культуры Свердловской области.
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