Представители Общественного совета областного полицейского главка побывали с рабочим визитом в Нижнем Тагиле
Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров и председатель общественного совета Алексей Шалагинов в первую очередь познакомили гостей с работой аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город».
Полковник Абдулкадыров объяснил, что на сегодняшний день камеры наблюдения размещены во всех местах массового пребывания людей, охвачены основные проспекты и улицы города, площади, есть пилотные программы по учебным заведениям. Вместе с администрацией города разрабатывается третий этап, с внедрением которого планируется охватить все районы города, вплоть до кварталов. «Будем доводить начатую работу до конца», — добавил начальник межмуниципального управления.
Общественники смогли убедиться, насколько широки возможности этой системы видеонаблюдения на конкретных примерах. Так, например, именно благодаря АПК «Безопасный город» сыщики уголовного розыска смогли раскрыть разбойное нападение на разносчика пенсий. Один из злоумышленников выбежал на центральную улицу, где попал под объективы камер видеонаблюдения, что позволило в кратчайшие сроки установить его личность, а позже вычислить подельника.
Председатель Общественного совета Главка генерал-майор в отставке Владимир Красильников с удовлетворением отметил активную поддержку городской администрации в развитии системы «Безопасный город».
В продолжение визита представители Общественного совета вышли с проверкой в изолятор временного содержания и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Здешние условия содержания граждан не вызывают у общественников никаких нареканий. Трехразовое питание, чистое постельное белье, работает медсанчасть, где при необходимости своевременно оказывается медицинская помощь.
Расспрашивая постояльцев о возможных жалобах или пожеланиях, председатель комиссии по осуществлению мониторинга общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел Алексей Новоселов вспомнил предыдущий визит, когда один из граждан заявил общественникам: «Если бы в камере был еще и телевизор, то не отказался бы провести здесь время до конца жизни».
Представители областного общественного совета внесли свою лепту в пополнение уже имеющейся библиотеки, организованной в прошлом году при поддержке местного общественного совета и жителей города, в которой любой из граждан, оказавшихся в спецучреждениях, может выбрать интересующую его литературу.
Заместитель директора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии Кирилл Бердюгин с особой тщательностью проверил лекарственные препараты и перевязочный материал медсанчасти и с удовлетворением отметил наличие всего необходимого.
Завершили свой визит региональные общественники в госпитале МВД, дислоцирующемся по улице Красноармейской, где пообщались с начальником подполковником Дмитрием Ряковым, который рассказал о произошедших за последнее время изменениях в плане совершенствования медсанчасти благодаря усилиям руководства межмуниципального управления и Главного управления внутренних дел.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОссии «Нижнетагильское»