Блогер Руслан Соколовский выложил свое первое видео после приговора
За половину суток запись набрала почти полмиллиона просмотров.
Екатеринбургский видеоблогера Руслан Соколовский, осужденный за разжигание ненависти и оскорбление чувств верующих, выложил первую видеозапись на своем YouTube-канале, передает корреспондент «АиФ-Урал» в четверг, 25 мая.
Блогер обратился к одному из своих коллег – видеоблогеру Дмитрию Ларину, выступившему ранее за обвинительный приговор Соколовскому. Но перед этим рассказал о своем уголовном деле и поделился, как находясь в СИЗО, питался одной капустой и общался с исламскими террористами.
Соколовский вновь пояснил, что «перегнул палку со своим максимализмом» и восемь месяцев суда, заключения в СИЗО и под домашним арестом, дали ему возможность об этом хорошо подумать.
«Для меня люди сейчас делятся на людей справедливых и несправедливых, а не на атеистов либо верующих», – отметил блогер, настоятельно попросив не считать его умным человеком и иметь свою точку зрения.
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МВД ему мощную рекламу сделало.
Хотя кнчн пройдёт месяц и все о нём нафик забудут.