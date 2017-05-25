На время ремонтов сетей наружного освещения на некоторых улицах Вагонки будет ограничено движение
Для обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения аварийных работ на сетях наружного освещения в Дзержинском районе вводятся временные ограничения движения транспортных средств.
По информации службы заказчика, с 25 мая по 1 июня будут кратковременно перекрываться следующие участки дорог: на ул. Окунева от пр. Вагоностроителей до ул. Патона, от ул. Патона до ул. Ильича, по улице Молодежная на участке от пр. Дзержинского до ул. Орджоникидзе, по проспекту Дзержинского от ул. Тельмана до ул. Ильича и на участке от ул. Ильича до пр. Вагоностроителей, а также по улице Ильча от Восточного шоссе до ул. Орджоникидзе.
Специалисты ООО «ЭнергоСтройСервис» будут последовательно перекрывать дорожные переходы на 2-3 часа, что не создаст неудобства для автомобилистов. За это время ремонтники должны будут проложить траншеи под дорожным полотном, уложить асбоцементные трубы и кабель наружного освещения. После окончания монтажных работ перекоп будет засыпан. Благоустройство данных участков с последующим асфальтированием будет сделано в июне.
Также будут установлены дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой движения, что позволит водителям скорректировать передвижение по Вагонке, сообщает пресс-служба муниципалитета.
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