Полиция Нижнего Тагила проверяет иностранцев
В рамках профилактического мероприятия «Нелегал-2017» сотрудники полиции проверяют места компактного проживания граждан с целью выявления нарушений миграционного законодательства.
Накануне рано утром сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии наведались в общежитие по улице Индустриальной, где проживает значительное количество граждан республик Таджикистан и Узбекистан, приехавших на заработки в Нижний Тагил. Многие из них трудятся в ближайшем деревообрабатывающем цехе.
К таким проверкам местные жители уже привыкли, сотрудников отдела по вопросам миграции знают в лицо.
По словам начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника полиции Оксаны Першиной, в ходе проверки нарушений не выявлено, все, кто находился в комнатах, имеют регистрацию, срок которой не нарушен. У сотрудников полиции возникли вопросы к нескольким гражданам, зарегистрированным по другим адресам, уверявших полицейских, что остались ночевать у родственников или знакомых. Полицейские напомнили иностранным гражданам, что те должны соблюдать миграционное законодательство и в ночное время находиться именно по адресу регистрации, чтобы избежать проблем с законом. Сотрудники полиции обязали этих людей явкой в отдел по вопросам миграции, где тщательно проверят правдивость их заверений.
В миграционной службе добавляют, что в соответствии с Федеральным законом регистрация иностранных граждан носит уведомительный характер, задача принимающей стороны уведомить подразделение по вопросам миграции о прибытии иностранных граждан и контролировать их проживание по месту регистрации.
Конечно, условия проживания здесь далеки от идеальных. Однако, считает Оксана Борисовна, с 2008 года, когда по данному адресу было организовано проживание иностранных граждан, произошли значительные изменения в лучшую сторону. Благодаря постоянному совместному контролю участковых и сотрудников миграционной службы, а также представителей прокуратуры и роспотребнадзора удалось навести порядок. Сами мигранты стали более дисциплинированными и
В ходе проведения профилактических мероприятий будут проверяться организации и индивидуальные предприниматели, привлекающие для выполнения работ иностранных граждан.
По данным отдела по вопросам миграции, с начала 2017 года выявлено 196 нарушений миграционного законодательства, на учет в подразделении поставлено 4100 иностранных граждан, 9 выдворены за пределы Российской Федерации.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»