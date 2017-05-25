26 мая в Нижнем Тагиле откроется третий стационарный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ
25.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Завтра, 26 мая, в Нижнем Тагиле начнет работу третий стационарный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Он разместится в помещении КРЦ «Россия» (пр. Вагоностроителей, д. 26а) и будет открыт каждую последнюю пятницу месяца с 16 до 19 часов.
Как собщили в управлении социальных программ и семейной политики Администрации города, в ближайшие дни тагильчане смогут узнать свой ВИЧ-статус в пунктах экспресс-тестирования в разных районах города.
Сегодня, 25 мая, пункт будет работать в ТРЦ «КИТ», 30 мая — в КЦ «Родина 3Д», 31 мая — на территории железнодорожного вокзала. Время работы — с 16 до 19 часов.
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