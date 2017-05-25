Куда ушли бюджетные деньги Свердловской области в 2016 году
На здравоохранение было потрачено меньше, чем на образование.
Доля средств областного бюджета, направленных в 2016 году на социалку, составила 70,4% от общей суммы расходов казны региона, сообщает корреспондент «Аиф-Урал».
Такие данные приводит депутат Свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер. По данным парламентария, больше всего денег было потрачено на реализацию 5 государственных программам. Так, на программу «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» ушло 48,3 млрд рублей. Гораздо меньше было израсходовано на «Развитие здравоохранения» – 36,7 млрд. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» обошлось бюджету в 32,6 млрд рублей, а «Управление государственными финансами» в 17,9 млрд. Замыкает пятерку лидеров программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (15,2 млрд).
Стоит также отметить, что, по данным министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, доходы областной казны за 2016 год составили 194,6 млрд рублей (на 10,5% выше, чем в 2015 году). Расходы за тот же период равняются 200,5 млрд (97,5% к планируемым). Порядка 140 млрд было направлено на социальную сферу. При этом дефицит бюджета в 2016 году составил 5,9 млрд рублей.
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