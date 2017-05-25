В колонии Нижнего Тагила изготовили необычную урну для детского приюта

| 25.05.2017 | Новости | Комментариев нет

Благотворительную акцию провели сотрудники ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области, изготовили и безвозмездно передали детскому приюту урну, изготовленную в лечебно-производственных мастерских учреждения.  Сотрудник лечебно-исправительного учреждения каждое утро проходит мимо детского приюта в городе Нижний Тагил и случайно услышал о проблеме, что в детском приюте есть потребность в обычную урну под мусор.

Урну изготовили быстро в производственном цеху, украсив ее мультяшными героями.

Сотрудники детского приюта с благодарностью приняли неожиданный подарок.

NTGS.RU

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *