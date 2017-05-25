Сборная программистов Уральского федерального университета привезла «бронзу» из США
Математики УрФУ заняли призовое место в финале студенческого чемпионата мира по спортивному программированию.
В американском городе Рапид-Сити (Южная Дакота) сегодня завершился 41-ый чемпионат мира ACM ICPC по спортивному программированию среди студентов. Команда из Екатеринбурга заняла 10 место и получила бронзу (вручается с 9 по 12 места). В состав сборной вошли математики Уральского Федерального университета – Владимир Лесков, Кирилл Бороздин и Алексей Кунгурцев.
На чемпионате сборная УрФУ представляла Северо-восточный Европейский регион вместе с другими 17 командами и стала одной из 13 российских команд, отправившихся в Америку.
По словам Магаза Асанова, директора департамента математики и компьютерных наук ИЕНиМ УрФУ, с прошлого года состав екатеринбургской команды полностью изменился. Участник ACM ICPC 2016 года аспирант ИЕНиМ Олег Меркурьев стал тренером ребят совместно с Михаилом Рубинчиком, бронзовым призером первенства 2011 года. По мнению Асанова, основное соперничество уральской команды шло с соотечественниками: с каждым годом все больше людей в России занимается программированием на высоком уровне.
Лучшими программистами мира также признаны и другие специалисты из России. Так, команда СПбГУ взяла «золото», заняв 4 место, а серебряными металлистами стала команда МФТИ, занявшая 5 место. Команда Санкт-Петербургского ИТМО стала семикратным чемпионом ACM ICPC. Это 12-я победа российских команд в XXI веке, за все 17 лет «золото» брали только российские, китайские и польские математики.
Вместе с ИТМО, «золото» взяли программисты Университета Варшавы, Сеульского национального университета, СПбГУ (2-4 места соответственно). Лучший после МФТИ результат у Университета Цинхуа (6 место), Пекинского и Фуданьского университетов (7-8 места соответственно). «Бронза» у Корейского института передовых технологий, УрФУ, Королевского технологического института из Швеции и Университета Токио (9–12 места соответственно).
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