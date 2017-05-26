Предприниматели провели субботник в пойме реки Тагил
Предприниматели Нижнего Тагила приняли участие в благоустройстве города.
Шесть лет подряд в рамках Дней российского предпринимательства бизнесмены высаживали деревья и кустарники на Аллее предпринимателей на набережной тагильского пруда. В этом году было принято решение внести вклад в благоустройство территории между новым мостом по ул. Красноармейская и реконструированным мостом по ул. Фрунзе.
24 мая по инициативе Совета по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с Администрацией города и Нижнетагильским муниципальным фондом поддержки предпринимательства прошел субботник под девизом «Чистый город начинается с тебя». В мероприятии приняли участие около 30 человек. Предприниматели очистили от мусора береговую зону в пойме реки Тагил.
Как сообщили в управлении промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города, в преддверии Дня российского предпринимательства в городе проводятся и другие мероприятия. 18 и 25 мая в Центре консультаций и согласований Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства состоялся прием предпринимателей представителями государственных органов власти, органов местного самоуправления, надзорных органов.
Также для предпринимателей был проведен информационно-тематический семинар по технологическому присоединению к электрическим сетям. Организаторами мероприятия выступили Администрация города и АО «Облкоммунэнерго». В мероприятии приняли участие более 50 человек — предприниматели и руководители организаций малого и среднего бизнеса.
С 16 по 27 мая Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства проводит Бизнес-марафон для начинающих и действующих предпринимателей. Бизнес-марафон состоит из двенадцати бизнес-семинаров. В ходе обучения участники мероприятия получат все необходимые знания по финансовому и организационно-управленческому планированию и маркетингу.
© ntagil.org