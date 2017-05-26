«На дорогах неизвестно кто»: водителей-мигрантов хотят обязать получать российские права
Как стало известно RT, представители автошкол и профсоюза таксистов обратятся в правительство и Госдуму с просьбой не давать отсрочек в получении российских прав иностранцам, работающим в России водителями. Закон должен вступить в силу 1 июня, однако в Госдуме хотят отложить реформу ещё на год. Авторы обращения уверены, что делать этого нельзя из-за большого количества ДТП с участием водителей-мигрантов. Особую остроту этот вопрос приобретает в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.
На прошлой неделе Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и ст. 12.32.1 КоАП РФ. Их суть сводится к тому, чтобы ещё на год — до 1 июня 2018-го — отложить введение обязательной нормы для иностранцев, работающих в России водителями по найму со своими национальными правами, — получать российские водительские удостоверения. За нарушение — допуск к управлению водителя без российских в/у — должностных лиц должны были штрафовать на 50 тыс. руб.
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