Тагильчанин подтвердил звание чемпиона России на соревнованиях по гиревому спорту
Тагильчанин, мастер спорта России Сергей Бестужев подтвердил звание чемпиона России на соревнованиях по гиревому спорту.
Первенство России среди ветеранов прошло с 19 по 22 мая. В город Киров приехали спортсмены из 36 регионов страны. Атлеты соревновались в забросе двух гирь на грудь, толчке над головой и фиксации в верхнем положении, сбросе гирь на грудь и вниз в положение вис. В двоеборье спортсмены толкали две гири от груди и после фиксировали их наверху, а также демонстрировали рывок одной гири правой и левой рукой. По условиям соревнований на каждое упражнение с гирями по 24 килограмма давалось 10 минут.
Сергей Бестужев в «длинном цикле» зафиксировал 101 подъем, став первым в весовой категории до 85 килограммов. В командном первенстве гиревики Свердловской области заняли пятую позицию среди 36 российских команд. По мнению организаторов соревнования, 200 лучших спортсменов России продемонстрировали очень высокий уровень подготовки и волю к победе. Часто гиревики показывали одинаковые результаты. В этом случае победителем становился тот, чей вес был меньше.
Благодаря содействию совета ветеранов боевых действий и финансовой поддержке Уралвагонзавода представитель Нижнего Тагила Сергей Бестужев защитил честь родного города на представительных соревнованиях.
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