190 фактов мошенничества зафиксировано в Нижнем Тагиле в 2017 году
Одной из тем прошедшего в администрации города заседания совета общественной безопасности стал вопрос о мерах, направленных на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, содержащих признаки мошенничества.
Заместитель начальника отдела уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» Константин Буланичев доложил об оперативной обстановке, связанной со случаями мошенничества на территории Нижнего Тагила. Он отметил, что за четыре месяца 2017 года зарегистрировано 190 фактов мошенничества. За аналогичный период прошлого года их было выявлено 245. Согласно статистике, произошло снижение фактов мошенничества на 19,6%. Было раскрыто 42 преступления, что составляет 24,6% от их общего числа.
После проведенного анализа сотрудники уголовного розыска определили четыре основных вида мошенничества, которые используют преступники на территории Нижнего Тагила. Первое место среди них (39,8%) занимает мошенничество с использованием мобильной и стационарной связи (пример: звонок с сообщением о том, что близкий человек попал в беду, и требованием денег для разрешения ситуации). Также зарегистрированы случаи мошенничества при личном контакте потерпевшего с преступником (пример: обман под предлогом снятия порчи, сглаза и т.д.), преступления с помощью смс-рассылки (пример: смс-сообщение, якобы, от банка, что карта заблокирована), случаи мошенничества с использованием сети Интернет (пример: обман при заказе в интернет-магазинах техники, билетов).
Во время обсуждения вопроса было заявлено, что объективной сложностью при раскрытии данных преступлений является то, что их зачастую совершают хорошо организованные группы, а также лица, находящиеся далеко за пределами Свердловской области.
Членами совета общественной безопасности был принят ряд решений, направленных на предотвращение и профилактику фактов мошенничества на территории города, сообщает пресс-служба муниципалитета. В частности, активизируется взаимодействие МУ МВД России «Нижнетагильское» с городским советом ветеранов. Председатель этой организации Иван Хороший войдет в общественный совет при городском управлении МВД, а руководители полиции через активистов ветеранского движения будут информировать пожилых людей о случаях возможных мошеннических действий, а также получать от них обратную связь.
© ntagil.org