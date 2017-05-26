Сергей Носов вручил лучшим работникам Уралхимпласта благодарственные письма
Сегодня ПАО «Уралхимпласт» отмечает профессиональный праздник – День химика. Глава города Сергей Носов, управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов, а также председатель совета директоров компании «Уралхимпласт» Александр Гердт поздравили коллектив предприятия, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Обращаясь к собравшимся, Александр Гердт отметил успехи работников одного из крупнейших в России предприятий химической промышленности и выразил уверенность в том, что оно будет успешно развиваться и дальше. «За несколько последних лет мы значительно увеличили объем чистой прибыли, много средств вкладываем в развитие производственных мощностей, — рассказал Александр Гердт. – Освоили выпуск антипригарного покрытия. В 2019 году будет запущена современная линия по производству литейных смол — и это лишь часть наших планов».
Глава города, в свою очередь, подчеркнул роль Уралхимпласта в структуре Нижнего Тагила и сказал: «Не все предприятия пережили сложный период 90-х годов, но Уралхимпласту это удалось, и сейчас он является образцом для подражания в плане развития и управления производством в жестких условиях рыночной экономики».
42 работника ПАО «Уралхимпласт» за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отечественной химической индустрии награждены грамотами министерств промышленности страны и региона, благодарственными письмами Главы города и управляющего ГЗУО. Почетные ленты «Рабочий года» вручены 17 профессионалам УХП, среди которых аппаратчики, электромонтеры, лаборанты, водители, машинисты, слесари-ремонтники. Кроме того, звание «Почетный ветеран Уралхимпласта» в канун праздника присвоено 23 работникам. Этой корпоративной наградной награждаются те, кто проработал на предприятии 30 и более лет.
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