В Нижнем Тагиле для патрулирования улиц начали привлекать слушателей центра профессиональной подготовки
Вопросы охраны общественного порядка и обеспечения безопасности жителей и гостей города находятся под постоянным контролем руководства межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».
По словам полковника Ибрагима Абдулкадырова, за последнее время руководством управления предприняты серьезные меры по обеспечению плотности нарядов по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений на улицах города и в общественных местах.
В Дзержинском районе успешно работает народная дружина из числа работников УБТ УВЗ, которые вместе с сотрудниками полиции выходят на охрану общественного порядка на территории района. С прошлого года действует народная дружина Ленинского района.
Начальник управления полковник Абдулкадыров вышел с инициативой на руководство Главного управления о привлечении слушателей центра профессиональной подготовки для обеспечения порядка на территории Тагилстроевского района. В этом центре, дислоцирующемся в Нижнем Тагиле, проходят обучение вновь принятые на службу полицейские со всей Свердловской области. Для них совместное патрулирование, уверен полковник Абдулкадыров, будет хорошей практикой, здесь они смогут приобрести навыки общения с гражданами и оформления документов.
Накануне состоялось первое совместное патрулирование на территории обслуживания отделов полиции 18 и 19, которое проводилось с 18 до 21 часа. Во время инструктажа личного состава, задействованного в патрулировании, до сотрудников была доведена оперативная информация по ранее совершенным преступлениям, патрули проинформированы о лицах, находящихся в оперативном и федеральном розыске, а также о похищенном автотранспорте.
За время патрулирования совместными нарядами составлено 12 административных протоколов, в том числе 5 – за распитие спиртного в общественных местах, 3 — за появление в нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и 4 — за нарушение правил дорожного движения.
За время несения уличных преступлений не допущено.
Такие совместные дежурства будут еженедельными в целях более эффективной профилактики уличных правонарушений и преступлений.
NTGS.RU по информации МУ МВД России » Нижнетагильское»