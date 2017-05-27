Праздник на аэродроме «Быньги»
27.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
3 июня 2017 года на аэродроме «Быньги» планируется проведение масштабного праздника в честь открытия летнего парашютного сезона 2017.
Приглашаются все желающие.
Время проведения праздника — с 10:00 до 18:00.
На празднике будет музыка, приглашён DJ. Будет работать столовая.
В рамках данного мероприятия планируется провести:
конкурсы, викторины, экскурсии по аэродрому;
парашютные прыжки;
катание на квадроциклах;
выступление Военно-патриотических клубов;
катание на самолёте Ан-2;
исполнение песен под гитару.
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-98262-60931
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