Праздник на аэродроме «Быньги»

| 27.05.2017 | Новости | Комментариев нет

3 июня 2017 года на аэродроме «Быньги» планируется проведение масштабного праздника в честь открытия летнего парашютного сезона 2017.

Приглашаются все желающие.

Время проведения праздника — с 10:00 до 18:00.
На празднике будет музыка, приглашён DJ. Будет работать столовая.

В рамках данного мероприятия планируется провести:

конкурсы, викторины, экскурсии по аэродрому;
парашютные прыжки;
катание на квадроциклах;
выступление Военно-патриотических клубов;
катание на самолёте Ан-2;
исполнение песен под гитару.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-98262-60931

NTGS.RU

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