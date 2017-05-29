В Свердловской области в начале недели ожидаются заморозки и дожди
С метеорологическим предупреждением выступили уральские синоптики.
В Екатеринбурге и Свердловской области в начале недели с 29 мая будет неустойчивая погода. Если в столице Урала пройдут дожди, то в отдельных районах уральского региона синоптики обещают заморозки, передает корреспондент «АиФ-Урал».
Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили в ночь с 29 на 30 мая заморозки в Свердловской области.
«Ночью и утром 30 мая в Свердловской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°», – сообщается на официальном сайте ведомства.
В регионе ожидается в отдельных районах мокрый снег и дождь, а температура воздуха днем составит: 7-12° (29 мая), 10-15° (30 мая) и 11-16° (31 мая).
Отметим, что в минувшие в выходные на севере области выпал снег, а в некоторых городах прошел град. Не исключено, что снег в уральском регионе пройдет и сегодня.
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