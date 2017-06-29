В Нижнем Тагиле сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии изъяли из незаконного оборота почти тонну алкоголя
Накануне в рамках профилактических мероприятий по исполнению Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» сотрудники отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Нижнетагильское» вместе с бойцами ОМОН Росгвардии провели проверки, в ходе которых были выявлены нарушения в сфере реализации алкогольной продукции.
В коллективном саду по Исинскому тракту в местном магазине, который не является объектом стационарной торговли, индивидуальный предприниматель организовал продажу алкоголя. При проверке у него даже не оказалось необходимых документов на реализуемую алкогольную продукцию. В торговой точке полицейские и силовики изъяли почти 700 литров алкоголя.
При проверке кафе, расположенного на 160 километре автодороги Екатеринбург-Серов сотрудники полиции выявили факт обмана покупателя, выразившийся в недоливе алкоголя. В дальнейшем выяснилось, что в заведении имеется разрешение на право реализации алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания для потребления на месте, однако бармен нарушила условия лицензирования и продала на вынос бутылку шампанского. Весь алкоголь, более 100 литров, также изъят полицейскими.
По обоим фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных к административной ответственности.
Выявленными нарушениями закончились и проверки участковых уполномоченных совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и отдела по исполнению административного законодательства.
Составлен административный протокол по ст. 14.2 КоАП Российской Федерации на 38-летнего мужчину, осуществлявшего реализацию спиртосодержащей жидкости в частном доме по улице Быкова. Полицейские изъяли из незаконного оборота 37 пузырьков с этиловым спиртом. В Тагилстроевском районе участковые выявили незаконную торговую точку, оборудованную в пристрое жилого дома по улице Локомотивной, владельцы которой продавали пиво в нарушение существующих правил торговли. Из торговой точки полицейские изъяли 11 паков, порядка 100 литров алкогольной продукции. Решение о наказании нарушителя будет принято по окончании проверки.
Сотрудники полиции продолжают работу по профилактике незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.
пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»