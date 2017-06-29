Представитель следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское» принял участие в пресс-конференции
Заместитель начальника следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник юстиции Александр Самоделко принял участие в пресс — конференции на тему «Сделки с недвижимостью – как не стать жертвой мошенников». На мероприятии собрались заинтересованные специалисты: полицейские, адвокат, нотариус, специалист центра кредитования банка, сотрудники риэлторской фирмы, которые с помощью средств массовой информации рассказали населению о правилах безопасного поведения при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.
Выступая перед журналистами, полковник Самоделко отметил, что в последнее время участились случаи мошеннических действий, когда объектами преступного посягательства становится недвижимость. По словам Александра Николаевича, в 2016 году в производстве следственного подразделения находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК Российской Федерации (Мошенничество). Обвиняемыми по уголовному делу проходили супруги 1975 и 1976 годов рождения. В ходе расследования полицией установлены 9 потерпевших, которым причинен ущерб в размере около 4 млн. рублей. Злоумышленники под предлогом оказания содействия в продаже принадлежащего гражданам жилья, похищали денежные средства, полученные в ходе сделки. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы: мужчине– 6,5 лет, женщине – 4,5 года.
Сейчас в производстве следственного подразделения Нижнего Тагила находится 3 уголовных дела указанной направленности. В качестве примера полковник Самоделко првел уголовное дела по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц, о расследовании которого сотрудники полиции рассказывали в ноябре прошлого года. Тогда полиция через СМИ обратилась к жителям города с целью установления возможных потерпевших. Задержанными оказались граждане, ранее судимые за аналогичные преступления, а также их родственники, которые оформили несколько незаконных сделок.
Александр Николаевич отметил, что в целях возмещения ущерба потерпевшим, на похищенное имущество наложен арест, тем самым сотрудники полиции пытаются восстановить законные права граждан.
Практика показывает, что чаще всего потерпевшими в таких ситуациях оказываются юридически неграмотные граждане, не имеющие постоянного места работы, злоупотребляющие спиртными напитками. Полковник Самоделко посоветовал участникам сделок с недвижимостью внимательно изучать оформляемые документы прежде, чем подписать, не предоставлять право на недвижимость малознакомым или незнакомым лицам. Правильнее будет обращаться в специализированные агентства, имеющие большой стаж работы, положительные рекомендации и отзывы.
Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»