«Творческий выходной» в июле
1 июля (суббота) в 15.00 – мастер-класс «ЛЕТНИЙ ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК»
Попробуйте создать съедобное произведение искусства – ЛЕТНИЙ ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК, украшенный яркими цветами, солнечными колосьями. А поможет вам в этом замечательный мастер – Анжелика ТИТОВА https://vk.com/id331934425
Стоимость – 400 рублей. Все необходимые материалы будут предоставлены, а получившееся изделие Вы сможете забрать с собой. Предварительная запись ОБЯЗАТЕЛЬНА! Количество мест ограничено.
2 июля (воскресенье) в 15.00 – мастер-класс «ФРУКТЫ ПАСТЕЛЬЮ» и экскурсия по выставке памяти Виктора МОГИЛЕВИЧА
Необходимые материалы: пастель (не менее 12 цветов), карандаш ТМ, ластик
Стоимость: 200 р. для взрослых, 150 р. для детей.
6 июля (четверг) в 18.00 – творческое занятие «НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА» и мастер-класс «НАРОДНАЯ КУКЛА КУПАВА»
Многие традиции праздника ИВАН КУПАЛА запечатлены на картине Ивана Соколова «Ночь на Ивана Купала». Вы внимательно рассмотрите полотно в сопровождении ЭКСКУРСОВОДА. А после вас ждет МАСТЕР-КЛАСС по созданию народной куклы КУПАВКИ.
Стоимость: 200 р. для взрослых, 100 р. для детей (материалы будут предоставлены).
8 июля (суббота) в 15.00 – творческое занятие «Народная кукла НЕРАЗЛУЧНИКИ»
Ко Дню семьи, любви и верности Вы сделаете народную куколку «НЕРАЗЛУЧНИКИ», символизирующую священность и неразрывность семейного союза.
Стоимость: 200 р. для взрослых, 100 р. для детей (материалы будут предоставлены).
9 июля (воскресенье) в 15.00 – мастер-класс «РИСУЕМ ЧУДЕСНУЮ РЫБУ»
Необходимые материалы: пастель и/или цветные карандаши (не менее 12 цветов), карандаш ТМ, ластик; картон будет предоставлен.
Стоимость: 200 р. для взрослых, 150 р. для детей.
13 июня и 20 июня (четверг) в 18.00 – документальное КИНО о ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКАХ ко Дню города Стоимость посещения выставок: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников.
15 июля (суббота) в 15.00 – творческая встреча «ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЁТ МОРЕ»
Как много смельчаков, настоящих героев и первооткрывателей изучали необузданное и загадочное МОРЕ. Именно им мы посвятим встречу на выставке «МАРИНА» АЙВАЗОВСКОГО, а творчество вновь поможет почувствовать романтику морских приключений.
Стоимость: 200 р. для взрослых, 100 р. для детей (материалы будут предоставлены).
16 июля (воскресенье) в 15.00 – мастер-класс «ЦВЕТЫ акварелью и шариковой ручкой»
На выставке Николая Сергеевича ЛЕВЧЕНКО Вы создадите рисунок в стиле знаменитого тагильского графика!
Необходимые материалы: бумага А4 для акварели, акварель, кисти, палитра, карандаш ТМ, шариковая ручка, ластик.
Стоимость: 200 р. для взрослых, 150 р. для детей.
22 июля (суббота) в 15.00 – творческая встреча «КИНО о МОРЕ»
На выставке «МАРИНА» Айвазовского можно увидеть, как море изображали художники. Но в кино – художественном, анимационном и документальном – тема МОРЯ также важна. Для режиссёров МОРЕ – это жизнь, стихия, символ красоты и силы. Приглашаем вас познакомиться с лучшими фильмами последних лет о море.
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников
23 июля (воскресенье) в 15.00 – экскурсия по фотовыставке Кента НАКАМУРА (Япония) и занятие «ОРИГАМИ».
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для детей (материалы будут предоставлены)
27 июля (четверг) в 18.00 – вечер стихов «МОРЕ и ПОЭТЫ»
Приглашаем вас на вечер «морских» стихов к 200-летию Ивана Константиновича Айвазовского. Море с магической силой притягивало поэтов и писателей. Рядом с морем они создавали гениальные произведения, часто посвящая свои стихи свободной и бесконечной водной стихии.
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников
29 июля (суббота) в 15.00 – творческое занятие «ЧЕБУРАШКА. Герои любимых сказок в технике СУХОЕ ВАЛЯНИЕ из шерсти»
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для школьников
Материалы: губка для душа или мытья посуды
Примечание: убедительно просим сообщать о Вашем присутствии на том или ином занятии ЗАРАНЕЕ. Возможны изменения в расписании и стоимости билетов. Уточнить информацию можно по телефону 25.26.47
Адрес: Уральская 7 и 4.
Телефон: 25-26-47
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