Третья православная ярмарка начала работу в Нижнем Тагиле
В торжественной церемонии открытия ярмарки принял участие первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев.
Открытие православной ярмарки в Нижнем Тагиле стало уже традицией, сообщает пресс-служба муниципалитета. В этом году она будет работать с 29 июня по 4 июля на площади возле КДК «Современник». На ярмарке представлена продукция свыше 50 храмов, монастырей и подворий многих регионов России от Приамурской митрополии до Калуги и Астрахани. Есть и зарубежные участники из Молдовы, Абхазии, Италии.
Помимо приобретения товаров, каждый житель города сможет здесь принять участие в культурной программе, пообщаться со священнослужителями, послушать молебны. Организаторы поблагодарили Сергея Носова и муниципалитет за возможность провести это мероприятие.
«Это важное для города событие, которое входит в реестр православных выставок-ярмарок, проходящих по всей России, — отметил в свою очередь Владислав Пинаев. – Ярмарка помогает жителям Нижнего Тагила присоединиться к православной культуре, купить товары и продукты, которые производятся при монастырях, подворьях».