Приглашаем посетить выставки Нижнетагильского музея изобразительных искусств!
СПИСОК ВЫСТАВОК В ИЮЛЕ
1. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – начала ХХ веков – весь месяц.
2. Западноевропейское искусство (в том числе «ТАГИЛЬСКАЯ МАДОННА», приписываемая Рафаэлю Санти) – весь месяц.
3. «МАРИНА» АЙВАЗОВСКОГО и произведения русских и зарубежных художников XVIII-XX веков – с 9 июня по 31 июля.
4. Николай ЛЕВЧЕНКО «КАЧЕЛИ ВОСПОМИНАНИЙ». Выставка к 80-летию художника – с 30 июня по 30 июля.
5. Выставка памяти тагильского художника Виктора МОГИЛЕВИЧА – с 22 июня по 31 июля
6. Фотовыставка Кента НАКАМУРА (Япония) «ТВОЯ ИСТОРИЯ» — с 29 июня по 1 августа
7. Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П.Голубятникова – ученика К.Петрова – Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в Меняющемся мире) – весь месяц.
Адрес: Уральская 7, 4
Телефон: 25-26-47
Режим работы: вторник – воскресенье 9.30 – 18.00, четверг 11.30 – 20.00 (здание по адресу Уральская 4 работает в четверг с 9.30 до 18.00), понедельник – выходной
Стоимость входа в музей: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников, 20 р. для дошкольников
Стоимость экскурсионного обслуживания: 300 р. с группы целиком; 200 р. с группы для льготных посетителей (студенты, пенсионеры, школьники)
Официальный сайт музея: http://artmnt.ru/index.php