Благодаря неравнодушному жителю города полицейские Нижнего Тагила изобличили молодого человека, причастного к сбыту наркотиков
Накануне к полицейским отдела полиции №19 обратился неравнодушный молодой человек, который изъявил желание оказать содействие правоохранительным органам в изобличении наркосбытчика. Незамедлительно сотрудники уголовного розыска организовали оперативное мероприятие «Проверочная закупка». Около полудня активист под бдительным наблюдением оперативников списался через социальную сеть с торговцем запрещенным товаром и договорился о встрече в магазине по улице Металлургов, в котором злоумышленник устроен разнорабочим.
После того, как закупщик приобрел зелье, масса которого составила 0,29 грамма, подозреваемый был задержан сотрудниками ОМОН Росгвардии с поличным. Задержанным оказался 22 – летний, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, молодой человек. При личном досмотре у него обнаружено и изъято еще 0,02 грамма растительного вещества.
Последующая проведенная экспертиза показала, что исследуемым веществом является гашиш. Также был изъят сотовый телефон с актуальной перепиской. Со слов задержанного, при перепродаже он отщипнул часть наркотика для личного потребления.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК Российской Федерации возбуждено уголовно дело (Незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. Полицейские проводят дальнейшую работу по установлению лица, сбывшего наркотическое средство задержанному.
Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»