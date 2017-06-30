Полицейские Нижнего Тагила проводят рабочие встречи по популяризации государственных услуг
Одна из таких встреч состоялась встреча в Нижнетагильском торгово-экономическом колледже, где сотрудники подразделений МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали преподавателям о доступности предоставления государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел.
Специалисты подразделения по вопросам миграции, отдела ГИБДД, отдела защиты информации полиции Нижнего Тагила доступно рассказали преподавателям и персоналу колледжа, что сейчас во всех подразделениях полиции развернуты центры обслуживания граждан, оснащенные доступом в сеть интернет, с помощью которых сотрудник полиции в непрерывном режиме поможет любому гражданину зарегистрироваться на портале государственных услуг, а все желающие смогут оставить свой отзыв на электронной площадке «Ваш контроль». В дальнейшем, по отзывам граждан, формируется общая картина по качеству предоставления государственных услуг сотрудниками полиции.
Полицейские разъяснили, что в местах оказания государственных услуг органов внутренних дел для удобства посетителей размещены информационные электронные экраны, где транслируются видеоролики, разъясняющие гражданам порядок предоставления государственных услуг, включая информацию о получении услуг в электронном виде. Постоянно ведется работа по повышению комфортности мест ожидания граждан по получению государственных услуг, а также по приему маломобильных граждан.
Подводя итоги встречи, специалист отдела защиты информации отметил, что оказание государственных услуг — это одно из приоритетных направлений. Пользуясь порталом, можно экономить не только свое время, но и финансы, так как при обращении через сайт Госуслуг сумма оплаты госпошлины снижена на 30 процентов. Приятным бонусом станет то, что всегда можно в личном кабинете, даже через мобильный телефон с помощью установленного приложения, отследить статус поданного заявления и тем самым контролировать ход предоставления услуги.
На все заданные специалистам вопросы, присутствующие получили полные и исчерпывающие ответы.
Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»