Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в нанесении тяжких травм одному из участников пьяной компании
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый 1988 года рождения задержан сотрудниками отдела полиции № 18 в районе совершения преступления.
Ранее 29-летний задержанный неоднократно судим, в том числе за причинение телесных повреждений различной степени тяжести, а также оскорбление сотрудников правоохранительных органов.
Доставленный в отдел полиции мужчина дал признательные показания в совершенном преступлении, пояснив, что причиной агрессии стало нечаянно брошенное оскорбительное слово в его адрес.
Сообщение о происшествии во дворе дома по проспекту Мира поступило в полицию поздно вечером 29 июня от бригады скорой медицинской помощи. У жертвы, 27-летнего мужчины, диагностирована серьезная черепно-мозговая травма, нанесенная тяжелым металлическим предметом, его госпитализировали в реанимацию нейро — хирургического отделения ЦГБ № 1, где врачи борются за его жизнь.
Сотрудники полиции в короткие сроки установили личность подозреваемого и незамедлительно организовали его розыск.
В настоящее время следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Пресс-група МУ МВД Росси «Нижнетагильское»