Супергерой Висимского заповедника учит уральцев беречь лес от пожара
Летом многие горожане устремляются на природу — приготовить шашлыки, подышать свежим воздухом. Однако не всегда это заканчивается хорошо. Иногда бывает так, что человек забыл хорошо потушить костер, а из него разгорелся большой пожар.
Летяга-супергерой Висимка из Висимского заповедника рассказывает, как правильно вести себя в лесу, чтобы не случилось беды.
— Висимка заботится о наших лесах. Он уже призывал детей и взрослых покормить птиц. Теперь он призывает не жечь костры в лесах, поскольку это может стать причиной пожара, — рассказывает директор Висимского биосферного заповедника Александр Грановский.
В видеоролике летяга Висимка рассказывает и красочно показывает, что будет, если в лесу возникнет пожар.Супергерой был создан в прошлом году. Имя ему выбрали пользователи группы Висимского заповедника ВКонтакте. Зверек объясняет детям правила поведения в лесах и заповедниках.
Маленький супергерой в серии мультфильмов будет попадать в опасные ситуации. Храброй белке-летяге даже придется спасать лесных зверей от пожара и браконьеров. Белка-летяга станет защитником Висимского заповедника. На груди у храброго зверька нарисована эмблема заповедника, малыша также снабдили специальными очками для полетов.