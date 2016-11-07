Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла
Сборная России выиграла Кубок Карьяла по хоккею, который проходит в Финляндии. В своем заключительном матче российские хоккеисты одержали победу над сборной Чехии со счетом 3:0
Заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (26-я минута), Никита Гусев (38), который свой гол забил в большинстве, и Алексей Береглазов (51). Сборная России реализовала численное преимущество в официальных турнирах впервые с 22 мая, тогда в матче за третье место на чемпионате мира против команды США (7:2) отличился Вадим Шипачев.
Ранее на первом этапе Евротура подопечные Олега Знарка обыграли команды Финляндии (5:1) и Швеции (3:2).
Последний раз сборная России выигрывала Кубок Карьяла в 2011 году, всего на счету россиян пять побед на финском этапе Евротура. Турнир завершится матчем между командами Швеции и Финляндии, потерпевшими по два поражения.
Следующим этапом Евротура станет Кубок Первого канала, матчи которого пройдут в России 15-18 декабря.
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и в сухую. Нормально.
Сборная России уверенно выиграла Кубок Карьяла, одержав три победы. Но настолько ли этот состав экспериментальный?
Спасибо за публикацию, очень правильно все написано!