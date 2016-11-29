NASA: уровень активности Солнца — самый низкий с 2011 года
Космическое агентство NASA опубликовало видео «мертвого Солнца», на котором можно увидеть Солнце почти без пятен. Специалисты заявляют, что в настоящее время Солнце показывает самую низкую активность с 2011 года, и хотя для солнечной активности характерна цикличность, некоторые ученые утверждают, что через 15 лет нас может ждать «малый ледниковый период», а проще говоря — глобальное похолодание.
В ноябре на солнечной поверхности почти не наблюдалось пятен — сейчас наша звезда стремится к минимуму солнечной активности. Такого спада не наблюдали с 2011 года. На снимках, сделанных в NASA Solar Dynamics Observatory 14-18 ноября, можно различить лишь несколько едва заметных пятен на поверхности Солнца, а в целом светило напоминает безупречно гладкий бильярдный шар.
В теории фазы колебаний солнечной активности равномерно сменяют друг друга и сейчас идет очередной 11-летний цикл (так называемый цикл Швабе-Вольфа). Он характеризуется довольно быстрым (примерно за 4 года) увеличением числа солнечных пятен, и затем более медленным (около 7 лет) его уменьшением. В действительности картина сложнее. Ученые фиксируют и документируют пятна на Солнце уже сотни лет и эти наблюдения показывают, что солнечный цикл не всегда равномерен. Иногда происходят сбои и Солнце может «зависнуть в минимуме», в результате чего на Земле может начаться похолодание.
По данным NASA, в настоящий момент количество пятен на Солнце уменьшается быстрее, чем ожидалось. Но, судя по предыдущем пику активности в начале 2014 года, минимум солнечной активности будет достигнут не ранее 2021 года. Исследователи говорят, что до 2021 года пятна еще будут появляться — но так ли это, только время покажет.
Сейчас Солнце находится в 24-м цикле солнечной активности, начавшемся в 2008 году. Это самый слабый цикл за последние 100 лет.
В начале июня ученые обнаружили, что с поверхности Солнца исчезли почти все пятна и такая ситуация сохранялась в течение четырех дней. По словам специалистов, «пустое» Солнце — признак приближения следующего минимума солнечной активности и того, что в ближайшие несколько лет такие ситуации будут повторяться все чаще.
Самый длительный из известных нам минимумов солнечной активности — Минимум Маундера, продолжавшийся целых 70 лет, с 1645 по 1715 годы. За этот период наблюдалось всего около 50 солнечных пятен вместо обычных 40-50 тысяч. Минимум Маундера совпадает по времени с так называемым «малым ледниковым периодом».
В те годы обычно не замерзающие зимой реки покрылись толстой коркой льда (примером может служить Темза в Лондоне), теплые страны засыпало снегом. Однако точного подтверждения взаимосвязи между Минимумом Маундера и похолоданием нет и это до сих пор является предметом научных споров.
Кстати, некоторые ученые полагают, что исключительно плотная древесина, которую Страдивари использовал для изготовления своих скрипок, была таковой именно в результате «малого ледникового периода», когда деревья росли медленнее.
В прошлом году профессор Валентина Жаркова выступила на научной конференции в Великобритании с новым исследованием — прогнозом циклов солнечной активности. В нем говорится, что между 2020 и 2030 годами очередной солнечный цикл принесет две солнечные волны, которые зеркально отразят друг друга. Когда две эти волны встретятся, они нейтрализуют друг друга, что приведет к новому Минимуму Маундера и глобальному похолоданию на Земле.
Прогноз на основании модели показывает, что в 2030-е годы солнечная активность упадет на 60 процентов — до показателей, последний раз наблюдавшихся во время «малого ледникового периода», — и Землю ожидает десять лет жутких морозов.
© dailymail.co.uk
Конец мифа о глобальном потеплении
Исследователи из британского Университета Нортумбрии пришли к выводу, что на Земле наступил малый ледниковый период, тем самым подтвердив версию российских ученых о грядущем похолодании на планете.
https://aftershock.news/?q=node/490716