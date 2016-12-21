Корпорация УВЗ отчиталась об успешном выполнении государственного оборонного заказа
В рамках государственного оборонного заказа текущего года Корпорация выполняла свыше 90 государственных контрактов, более 70% из них – долгосрочные.
В 2016 году в интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.
В целях поддержания высокого уровня боеготовности воинских частей России специалистами предприятий Корпорации проведено сервисное обслуживание более 800 единиц техники непосредственно в войсках.
Кроме того, в 2016 году Корпорация УВЗ поставила на производство 7 образцов вооружения. Это, прежде всего, танк Т-72Б3 более глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем.
Впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов, освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.
На протяжении последних шести лет Корпорация УВЗ своевременно выполняет государственный оборонный заказ, а по некоторой номенклатуре — досрочно. Корпорация вносит значительный вклад в реализацию плана Вооруженных Сил Российской Федерации по обеспечению воинских частей и подразделений современным вооружением.
Основным залогом успешного достижения таких показателей стала организация тесного сотрудничества и взаимодействия с руководством Министерства обороны России по ключевым стратегически важным проблемам государственного оборонного заказа. Заключение долгосрочных государственных контрактов и повышение уровня их авансирования позволило реализовать принцип перспективного планирования производства на ближайшую и среднесрочную перспективу, оптимизировать финансовые ресурсы и затраты, добиться необходимого результата.
Самоотверженный труд тысяч рабочих и служащих, инженеров и конструкторов, руководителей всех уровней позволил в 2016 году реализовать все намеченные планы и задачи.
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А еще индивидуальный предприниматель из Новосибирска подал иск о банкротстве Уралвагонзавода из-за долга в 10 миллионов рублей. А еще На конец первого полугодия 2016 года чистый долг научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» составил 276 миллиардов рублей при выручке в 43,1 миллиарда рублей
это единственный способ получить долг с УВЗ, они иначе не расплачиваются((
Знаю и это печально.
айяйяй. Бида.
Альфа-банк помню что-то трындел про банкротство УВЗ. А уж слухи-то уууууу уже лет 15 ходят что вот-вот, вот уже через месяц-то точно! ))))
Альфа банк тоже выбивал свое у УВЗ. Принцип можно не платить это в крови у манагеров УВЗ. Спросите любого предпринимателя (любую организацию) как оплачивает УВЗ по долгам и обязательствам. И УВЗ работает в минус, опять манагеры такие.
и кстати, раз вы о долгах и о том как у нас всё плохо. Вы ж любите США, у них долгов умотаца, и все рады. Значит долги — это хорошо! Ура
Я Родину люблю, а государство ненавижу. И в развитых странах отношение государство — народ на очень хорошем уровне, чего не сказать о РФ.
Есть обязательства которые обеспечены и выполняются при необходимости, а есть которые нет. Не надо путать теплое с мягким. Опять показали уровень своего развития. Ощущение складывается, что вы остановились на уровне детского сада.