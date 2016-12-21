Полицией Нижнего Тагила задержан лже – электрик, подозреваемый в серии преступлений в отношении пожилых граждан
28-летний уроженец Красноуфимска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, задержан полицией по подозрению в совершение хищений денежных средств и имущества у пожилых тагильчан.
Подозреваемый обманом попадал в квартиры пенсионеров, представляясь работником управляющей компании, либо электриком и просил сравнить сведения по начислению комунальных платежей за предыдущие месяцы. Чаще всего квитанции об оплате пожилые люди хранили рядом с денежными накоплениями, поэтому злоумышленник незаметно забирал деньги пенсионеров. В ряде случаев подозреваемый шел на открытое хищение, пользуясь беспомощностью пожилых граждан. Предметами хищения становились не только денежные средствап, но и золотые украшения, сотовые телефоны, планшеты, меховые изделия.
Подобного рода преступления были зарегистрированы во всех районах города.
Ранее судимый гражданин попал под подозрение в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Два года назад мужчина освободился из мест лишения свободы, где 7 лет и 2 месяца отбывал наказание за совершение кражи и угона автотранспорта, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья. Спустя год он приехал в Нижний Тагил, где познакомился и проживал с женщиной в Дзержинском районе по улице Чайковского. Будучи под административным надзором, мужчина не являлся на отметку в органы внутренних дел.
Были организовны розыскные мероприятия, в ходе которых подозреваемого задержал и доставлили в отдел полиции для дачи объяснений.
В настоящее время установлена причастность подозреваемого к 11 преступным эпизодам на территории Дзержинского, Ленинского районов и микрорйона Гальяно — Горбуновский массив.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъята часть похищенного имущества.
При проверке подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям установлена 88-летняя потерпевшая, которая ранее не заявляла в полицию о совершенном в отношении нее преступлении. Установлено, что в ноябре подозреваемый побывал в квартире по улице Горошникова, где с применением насилия похитил у 88-летней пенсионерки 400000 рублей.
В противоправных деяниях подозреваемого усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации 158 (Кража), 159 (Мошенничество) и 161 (Грабеж). По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу.
У сыщиков уголовного розыска имеется информация о совершении аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга, Кушвы, Красноуральска, Невьянска, Верхней Пышмы, Челябинска, Геленджика, Краснодара. Проводятся дальнейшие оперативно — розыскные мероприятия по изобличению задержанного в других подобных преступлениях.
Возможно, этот молодой человек побывал и в вашей квартире. Если вы опознали его, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
какой модник )))
да аще)) ТАКОЙ воротник шикарный, наверное у какой-то пенсионерки с шубы срезал))
где с применением насилия похитил у 88-летней пенсионерки 400000 рублей (с) и не заявила?! а зачем, правда? мда…слов нет. Все жалуются, что плохо живут.
Просто большинство пенсионеров, наученные опытом, стараются подготовиться к всевозможным выкидонам государства , ну и к уходу в мир иной и накапливают средства на житие и на «черный день» экономя сегодня всеми возможными и не возможными средствами. И это единичный случай, большинство пенсионеров живет от пенсии до пенсии. Вы бы еще сказали, как хорошо живут в РФ исходя из сумм в квартире Захарченко.
да ваще нищета. Народ всё нищее и нищее. До чего Путин страну довёл
От просмотра Кисель-тв совсем мозг усох, да?