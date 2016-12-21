Синоптики продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале до выходных

| 21.12.2016 | Новости | Комментариев нет
В ближайшие три дня сохранится морозная погода
В ближайшие три дня сохранится морозная погода

Синоптики продлили экстренное штормовое предупреждение на Среднем Урале из-за морозов, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ближайшие три дня в Свердловской области сохранится аномально холодная погода. Температура в некоторых районах будет достигать 40-43 градусов мороза. Отклонение от климатической нормы для этого времени года составит 10-15 градусов.

Сейчас в Свердловской области работают 44 пункта обогрева и оказания срочной помощи.

Морозная погода установилась в Свердловской области на этой неделе. Столбик термометра в некоторых районах перевалил за тридцатиградусную отметку. В результате в Екатеринбурге в некоторых районах встал общественный транспорт, а на улице Амундсена в домах горожан из-за коммунальной аварии остыли батареи.

© АиФ-Урал

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