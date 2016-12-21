Золотой запас России на начало декабря впервые превысил 1600 тонн
Банк России в ноябре 2016 года закупил 1 млн тройских унций,около 31 тонны золота, следует из материалов ЦБ.
По состоянию на 1 декабря объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 51,9 млн унций или 1 614 тонн, сообщил банк. По состоянию на 1 ноября этот показатель составлял 50,9 млн унций или 1 583 тонн. За месяц ЦБ РФ увеличил объем запасов золота на 2%.
Всего за январь-ноябрь 2016 года ЦБ РФ закупил 6,4 млн унций (около 199 тонн) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 14,1% (на 1 января 2016 года он составлял 45,5 млн унций, то есть 1,415 тыс. тонн). Денежная оценка золота в резервах увеличилась на 27% (на 1 января она составляла $48,5626 млрд).
За 2015 год ЦБ РФ закупил 6,7 млн унций (208 тонн) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 17,3%. В течение 2014 года закупки также были активные — в общей сложности 5,5 млн тройских унций (около 171 тонны) золота.
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