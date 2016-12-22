Спортивный клуб «Спутник» отпраздновал 55-й день рождения
Спортивный клуб «Спутник», генеральный спонсором которого выступает научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», отметил 55-летие со дня основания. Знаменитый тагильский клуб поздравили Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Администрации города Дмитрий Язовских, именитые воспитанники и многие другие.
Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт отметил важность сохранения социально-ориентированного проекта, связанного с развитием профессионального и массового спорта, и пообещал, что «государственная поддержка Правительства Свердловской области и Министерства будет оказываться спортивному клубу «Спутник» и в следующем году». Исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин в поздравлении подчеркнул, что «СК «Спутник» является кузницей спортивных кадров. Тагильские школы бокса, плавания, легкой и тяжелой атлетики, где подготовлены сотни профессиональных спортсменов высочайшего класса, являются одними из лучших в России». Поздравить родной клуб пришли именитые спортсмены «Спутника»: мастер спорта России международного класса, член сборной команды России и участница Олимпийских игр 2016 в Рио Дарья Устинова, тяжелоатлет, мастер спорта России международного класса и обладатель Кубка России 2016 года Егор Климонов, легкоатлеты, мастера спорта России, члены сборной России Алёна Мамина и Артём Денмухаметов и другие.
За вклад в развитие спорта в Свердловской области Леонид Рапопорт наградил почётными грамотами и благодарственными письмами действующих спортсменов, тренеров и работников клуба. «Спутниковцам» были вручены благодарственные письма главы города Нижний Тагил Сергея Носова. Правление МОО СК «Спутник» также отметила вклад всего коллектива и ветеранов организации.
За более чем полувековую историю «Спутника» подготовлена целая плеяда классных спортсменов: шесть Заслуженных мастеров спорта России, 22 мастера спорта международного класса и 206 мастеров спорта СССР и России. «Спутниковцы» с честью представляли и представляют Россию на международной арене. Трое воспитанников спортклуба – победители Олимпийских игр – Сергей Шепелев (хоккей с шайбой) вместе со сборной СССР на Олимпиаде в Сараево в 1984 году, Олеся Красномовец в составе легкоатлетического эстафетного квартета 4 х 400 м в Афинах в 2004 году, Мария Савинова – в беге на 800 м в Лондоне в 2012 году, сообщает пресс-служба УВЗ.
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