Минприроды утвердило план реабилитации Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал план мероприятий по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ в Нижнем Тагиле. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства природных ресурсов и экологии региона. Все предложенные тагильскими общественниками мероприятия планируется выполнить до 2021 года. Объёмы финансирования программы полностью не определены, они будут устанавливаться по результатам проектирования и торгов. Согласно документу, в первую очередь ООО «Водоканал-НТ» должен будет произвести очистку шламонакопителя станции водоподготовки на Черноисточинском пруду.
«В пункте, где говорится про очистку шламонакопителя, не указана стоимость работ, а значит, до сих пор не посчитано, сколько нужно вывезти кубометров шлама, чтобы не было перелива в Черноисточинский пруд. Вопрос повис в воздухе», – отметил экологический активист Андрей Волегов.
В 2017 году за счёт бюджетных средств Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа планируется реконструировать ограждающую дамбу водохранилища и организовать отвод поверхностного стока с селитебной территории посёлка Черноисточинск. В 2018 году должно начаться строительство ливневых очистных сооружений (источник финансирования – Горноуральский городской округ). До конца 2018 года необходимо ликвидировать плавучие острова на акватории Черноисточинского водохранилища, завершить капитальный ремонт гидротехнического сооружения. На последнее областные власти намерены потратить более 65 млн рублей.
«На данный момент на Черноисточинском гидроузле нет очистки от аммиака и ионов аммония. Поэтому при капитальном ремонте нужно будет добавить туда этот технологический процесс, чтобы у нас не было вони из кранов. Что касается ликвидации плавучих островов, то здесь мне не понятно, почему этим должен заниматься город, а не “Водоканал-НТ”, как пользователь водохранилища», – добавил Волегов.
К 2019 году Минприроды планирует провести работы по изысканию резервных подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила взамен поверхностных вод Черноисточинского водохранилища.
«В письме Минприроды было написано, что скважины будут бурить вдоль берега Черноисточинского пруда, а мы предлагали рассмотреть возможность исследования скважин и вокруг Нижнего Тагила. Известно, что хорошие подземные воды есть в районе реки Иса. Можно построить водовод до Вагонки протяжённостью порядка 8-10 км», – сказал общественник.
Большие сомнения у экологического активиста вызвала возможность строительства водоочистных сооружений на Верхне-Выйском водохранилище.
«Тагильская администрация подала заявку на получение средств для реализации этого проекта. 50% от 650 млн рублей должна выделить область, остальные 50% – город. Минэкономразвития заявку утвердило, а мэрия наша свою часть расходов никак не обеспечила. Носов написал гарантийное письмо, пообещал, что если область даст 325 млн рублей, то он изыщет недостающую часть денег. Где он их найдёт, тем более с нашим бюджетом, пока непонятно», – отметил Волегов.
Контролировать исполнение мероприятий плана по спасению водохранилищ Нижнего Тагила будет прокуратура Свердловской области.
Напомним, в октябре глава города Сергей Носов получил представление от природоохранной прокуратуры, которая выяснила, что администрация не предпринимает необходимые меры по обеспечению горожан безопасной питьевой водой. Этим летом из-за загрязнения Черноисточинского пруда и низкого уровня воды в нём берега водоёма завалило мёртвой рыбой, а в дома тагильчан начала поступать «гнилая» вода. В середине ноября межведомственная комиссия под председательством регионального министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова утвердила комплексный план по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, которые являются источниками питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов на заседании комиссии заверил областных чиновников, что в ближайшее время разрушенную дамбу начнут восстанавливать.
Несколько дней назад депутат Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа Алексей Балыбердин получил ответ Министерства экономического развития по поводу возможности реализации в Нижнем Тагиле программы «Чистая вода». Из письма следует, что город в любом случае не смог бы принять в ней участие: во-первых, программа рассчитана только до 2017 года и финансирование уже прекращено, во-вторых, она предназначена только для городов с населением менее 100 тысяч человек. Вторая предложенная в письме Минэкономразвития программа также не подходит Нижнему Тагилу: финансовая поддержка оказывается только городам с населением до 250 тысяч человек, а максимальный размер субсидии не может превышать 300 млн рублей. На реконструкцию водоочистных сооружений Нижнего Тагила, по оценкам чиновников, требуется около 10 млрд рублей.
«Весь Нижний Тагил жаждет чистой воды. В предвыборную кампанию обеспечение города нормальным водоснабжением стало одной из самых горячих проблем. Вместе с городской администрацией мы активно работаем над этим вопросом. Федеральные министерства уже отвечают на мои запросы. Вот, в частности, ответ Минэкономразвития. Да… Он оптимизма не внушает, но нельзя забывать, что следующий 2017 год объявлен в России Годом экологии. Значит, будем бомбить все ответственные министерства и бить в колокола. Нижний Тагил должен быть с чистой водой!» – написал Алексей Балыбердин в своём Facebook.
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